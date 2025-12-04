Una operación rápida de la Policía Nacional del Perú permitió la detención de un hombre acusado de asaltar a una pareja de campesinos que recién había retirado 13 mil soles de una agencia bancaria. El hecho ocurrió en el centro poblado de Miramar, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, y generó conmoción entre los vecinos por la violencia del atraco.

Grave delito

Las víctimas, una mujer de 40 años y su esposo de 59, habían viajado desde Huancayo y se encontraban de paso por la zona. Tras retirar el dinero del BCP, caminaban hacia un paradero en la Plazuela Belén, donde abordarían un vehículo que los trasladaría a su destino. Fue en ese trayecto que fueron interceptados por dos individuos a bordo de una motocicleta lineal.

Según el informe policial, uno de los delincuentes se acercó al vehículo y, amenazando con un arma de fuego, exigió la entrega de las pertenencias de la pareja. Entre los objetos sustraídos estaba un canguro de lona azul y negro donde la mujer guardaba el dinero retirado, que se convirtió en el principal botín del asalto.

La rápida intervención de las autoridades permitió la captura de Luis Fernando Almeyda Magallanes, de 32 años, quien actualmente enfrenta investigaciones por robo agravado a mano armada y porte ilegal de armas y municiones. Según las primeras indagaciones, Magallanes estaría vinculado a otros hechos delictivos en la zona, lo que refuerza la importancia de su detención.

El caso ha sido derivado a la Fiscal de Turno, Fiorella Janeth Feliz Acosta, quien se encargará de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

