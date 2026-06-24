En un operativo policial realizado en la provincia de Pisco, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la detención de tres personas y la retención de una menor de edad, presuntamente vinculadas a la banda delictiva denominada “Los Avezados de Santa Rosa”, dedicada al presunto tráfico ilícito de drogas en el distrito de San Clemente.

Golpe policial

Los intervenidos fueron identificados como Jessica Edith Aquise Roa (27), alias “Yeca”; Ermelinda Elsa Roa Cahuana (57); Manuel Jesús Ronceros Quispe (30); y la menor de iniciales R.L.A.R. (17). Según las investigaciones preliminares, los sospechosos utilizaban una vivienda ubicada en la calle Raúl Porras Barrenechea como fachada para la presunta comercialización de sustancias ilícitas al menudeo.

Durante la intervención, los efectivos policiales incautaron 264 ketes de pasta básica de cocaína, 222 bolsitas de clorhidrato de cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a las investigaciones. La Policía Nacional informó que continuará desarrollando acciones operativas para combatir el tráfico ilícito de drogas y reforzar la seguridad en la provincia de Pisco.

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