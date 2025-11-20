Una operación policial realizada en horas de la noche del martes permitió la detención de dos presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Bandoleros del Sur”, señalada por las autoridades como una organización dedicada al cultivo, procesamiento y tráfico de marihuana en la provincia de Pisco.

Grave delito

La intervención se desarrolló alrededor de las 11:00 p. m. en una zona rural del distrito de Independencia, donde los agentes de la Comisaría de Pisco habían identificado un posible centro de secado y almacenamiento de droga. La incursión se realizó tras labores de vigilancia y seguimiento policial.

Los intervenidos fueron identificados como Walter Gabino Manrique Jiménez (59), conocido por el alias de “Patrón”, y Benito Fidelberto Manrique Jiménez (58), alias “Perron”. De acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, ambos tendrían participación en la logística y manejo del material ilegal.

Los dos sujetos serían parte de un grupo que operaba desde hace varios meses en zonas agrícolas de difícil acceso, donde se presume cultivaban y procesaban marihuana a grn escala.

Durante la intervención, los agentes hallaron un ambiente acondicionado para el secado de plantones. En total se decomisaron 3,000 plantones verdes en proceso de secado, los cuales, según las características observadas, corresponderían a cannabis sativa. Estos se encontraban distribuidos en espacios improvisados para acelerar su deshidratación.

Además, se encontraron 65 kilos de restos vegetales secos (hojas, tallos y semillas de marihuana), almacenados en dos grandes bolsas de polietileno. Todo este material será sometido a análisis para confirmar su naturaleza y determinar su pureza.

En el lugar también se encontraron herramientas presuntamente utilizadas para el procesamiento de la droga, entre ellas nueve tijeras metálicas y dos picos, elementos asociados tanto al cultivo como a la preparación del producto para su distribución.

En la misma zona fue intervenido un automóvil Chevrolet azul de placa APD-265, registrado a nombre de César Pascual Manrique Jiménez, cuya relación con los detenidos aún es materia de investigación. Dentro del vehículo se halló una carabina con culata de madera, ubicada en el lado del copiloto.

Además, los agentes encontraron una bolsa negra que contenía cinco cintas adhesivas de distintos colores y rollos de polietileno film, materiales que suelen usarse para el embalaje de droga antes de su traslado.

En la maletera del vehículo se localizaron varios envases con presunto combustible, entre ellos botellas de seis litros con petróleo y gasolina, así como dos bidones verdes (uno de 3 y otro de 5 litros, también con gasolina). Los investigadores no descartan que estos insumos hayan sido utilizados para abastecer maquinarias agrícolas o para facilitar la movilidad de la presunta organización.

