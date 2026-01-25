En el marco del estado de emergencia vigente, la Policía Nacional del Perú asestó un nuevo golpe contra la criminalidad organizada en la provincia de Pisco. La División de Orden y Seguridad Pisco ejecutó un certero operativo el pasado 23 de enero, que permitió la captura de dos presuntos extorsionadores que venían sembrando temor entre vecinos y comerciantes del distrito de San Clemente

Sujetos detenidos

La intervención se desarrolló por inmediaciones de la avenida Miraflores, donde los agentes policiales lograron reducir y detener a Kevin Luigui Quijaite Calderón (25), conocido con el alias de “Timón”, y a Jesús David Suárez Gonzales (22), alias “Loro Gordo”, este último con antecedentes por el delito de robo agravado, lo que reforzó las sospechas sobre su vinculación con actividades ilícitas

Durante el registro personal, el personal policial halló en poder de los intervenidos dos cartuchos de material explosivo, 47 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), así como otros objetos de interés criminal, evidencias que fueron incautadas conforme a ley y puestas a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes

Ambos sujetos son investigados por la presunta comisión de los delitos de extorsión, posesión de material explosivo, tráfico ilícito de drogas, entre otros ilícitos penales, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar su real participación en hechos delictivos registrados en San Clemente y zonas aledañas.

Con esta intervención, la Policía informó que seguirán con el duro trabajo de restablecer el orden y la seguridad ciudadana, dejando en claro que en San Clemente y Pisco la extorsión no tiene espacio, y que los operativos continuarán de manera permanente para devolver la tranquilidad a la población.

