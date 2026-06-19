Un operativo ejecutado por efectivos de la Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de San Andrés, permitió la desarticulación de la presunta banda delictiva denominada “Los Gánster Camino Real”, dedicada al presunto tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. La intervención se realizó el 17 de junio en la prolongación Comercio, intersección con la calle Los Laureles, en el cercado de Pisco.

Golpe policial

Durante la acción policial fueron detenidos Eugenio César Saavedra Galindo de 45 años, conocido con el alias de “Tripa”; José Félix Chacaliaza Castillo (58), alias “Roncha”; y Miguel Yampoll Vásquez Ochoa (33), alias “Toyo”. Los tres son investigados por su presunta participación en delitos contra la salud pública vinculados a la distribución y comercialización de sustancias ilícitas en distintos sectores de la provincia.

Como resultado del registro personal realizado por los agentes, se incautaron 210 ketes de Pasta Básica de Cocaína (PBC), 40 bolsitas de marihuana y 10 bolsitas de clorhidrato de cocaína.

La droga decomisada quedó bajo custodia policial como parte de las diligencias correspondientes, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO