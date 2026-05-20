En un nuevo golpe contra la delincuencia y el tráfico ilícito de drogas en la provincia de Pisco, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Injertos de Santa Rosa”, intervenidos en inmediaciones de la calle Los Jardines, sector Santa Rosa, en el distrito de San Clemente.

Golpe policial

Los detenidos fueron identificados como Jhon Christian Navas Ruiz de 30 años, alias “Charapa”, y Luis Felipe Herrera Custodio (32), alias “Filix”, quienes serían investigados por su presunta participación en actividades vinculadas a la microcomercialización de droga y otros delitos conexos que venían generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Durante el registro personal realizado por los agentes policiales se logró incautar 78 ketes de Pasta Básica de Cocaína (PBC), un chaleco de protección balística color verde con placas internas, cuatro municiones de arma de fuego y otros objetos considerados de interés criminalístico para las investigaciones correspondientes. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.

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