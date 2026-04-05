Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú permitió la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los malditos de Sinaloa”, en un inmueble ubicado en la urbanización San Valentín, en la provincia de Pisco. La intervención se realizó el 3 de abril, alrededor de la 1:30 de la tarde.

Arsenal de drogas

Durante la diligencia fueron intervenidas dos personas identificadas como Lexander Junior Fajardo Rojas (41), alias “Diablito”, y Ashly Nicolet Angulo Bonifacio (24), alias “Diabla”, quienes, según las primeras indagaciones, formarían parte de esta organización dedicada a la presunta microcomercialización de drogas en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la banda sería liderada por Jhon Aníbal Tula y Manrique, conocido con el alias de “Bechi”, quien no se encontraba en el lugar al momento del operativo y actualmente es intensamente buscado por las fuerzas del orden.

El registro domiciliario permitió la incautación de una significativa cantidad de sustancias ilícitas. Entre lo decomisado figuran 3120 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), 2375 bolsitas de marihuana, así como 400 envoltorios y aproximadamente 250 gramos de clorhidrato de cocaína. Asimismo, se hallaron cuadernos con anotaciones que serían utilizados para el control de ventas y distribución (registro de cupos), además de equipos celulares y otros objetos considerados relevantes para el proceso de investigación.

Como parte de las acciones, también se incautó un vehículo con placa de rodaje B9C-567, el cual, según las autoridades, estaría presuntamente vinculado a las actividades ilícitas de la organización.

Fuentes policiales indicaron que este operativo forma parte de las estrategias orientadas a combatir el tráfico ilícito de drogas en la región, especialmente en su modalidad de distribución a pequeña escala, la cual tiene impacto directo en la seguridad ciudadana.

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