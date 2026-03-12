En un operativo policial ejecutado por agentes de la Comisaría de Pisco, fue detenido Luis Alberto Huayta Ramírez (38), conocido con el alias de “Cara de Mono”, quien es investigado por los presuntos delitos de fabricación, comercialización, uso y porte ilegal de armas y municiones, así como por el delito contra la salud pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).

Detención policial

La intervención se realizó en las inmediaciones de la calle Cieneguilla en el cercado de Pisco, donde efectivos policiales lograron ubicar e intervenir al sujeto durante un operativo de control. Según el parte policial, los agentes hallaron en su poder 11 municiones marca FAME y 158 envoltorios que contenían pasta básica de cocaína (PBC), evidencias que fueron incautadas para las diligencias de ley.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial de Pisco para continuar con las investigaciones del caso, mientras que las municiones y la droga decomisada quedaron bajo custodia policial como parte de las pruebas del presunto delito.

Otra intervención policial a cargo de agentes de la Comisaría de Pisco, logró a detención de Jhontatan D’Angelo Suárez Mozo (38), conocido con el alias de “La Máscara”, por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas.

La intervención se realizó la noche del 09 de marzo, en la primera cuadra de la calle San Miguel, en la ciudad de Pisco. Durante el registro personal, los efectivos policiales hallaron 200 envoltorios conteniendo pasta básica de cocaína (PBC), que presuntamente eran distribuidos en la zona, además de otros objetos de interés criminal.

VIDEO RECOMENDADO