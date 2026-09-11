La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó durante un operativo ejecutado la mañana de este jueves 10 de setiembre en el sector de Camino Real, conocido también como Camino Viejo, en el distrito de San Andrés, a cuatro ciudadanos extranjeros que integrarían la banda criminal “Los malditos del tren de Aragua”, quienes se trasladaban a bordo de una camioneta color negra, con lunas polarizadas y la placa cubierta, en la provincia de Pisco, en Ica.

Sujetos detenidos

Durante la acción policial se habría producido un enfrentamiento a balazos que habría sido iniciado por los sospechosos al intentar escapar de la intervención. Producto de este hecho, resultaron heridos los detenidos identificados como Eiver Pérez Mora (26), alias Leiver, y Jeferson López Hernández (23), alias Niño.

Además, los agentes policiales también capturaron a Antoni David Blanco (30), y un menor de 17 años, todos ellos de nacionalidad venezolana, quienes serán investigados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Al hacer el registro de la unidad, las fuerzas del orden encontraron en su interior dos armas de fuego, una granada, un artefacto explosivo, municiones, casquillos percutados, un sobre conteniendo un mensaje presuntamente extorsivo, además de 135 ketes de pasta básica de cocaína y marihuana.

Según la Policía, los detenidos estarían inmersos en delitos de secuestro y extorsión, y habrían participado en la planificación y/o ejecución del rapto de un familiar de un empresario de la licorería “Huayanay”, en Pisco. También investigan la presunta participación de los detenidos en el secuestro y posterior deceso de un ciudadano en Chincha, ocurrido el 25 de julio de este año.

Frustran secuestro

El jefe de la División Policial de Pisco, coronel PNP Daniel Elías Soto, informó que los sujetos fueron capturado cuando presuntamente se dirigían a secuestrar a un empresario de la provincia.

“Estos señores son delincuentes extranjeros, con armas de fuego, que presuntamente iban a secuestrar a un empresario de acá en la provincia de Pisco. No se descarta que ellos han sido parte integrante de los que han secuestrado meses pasados a otro empresario de la provincia pisqueña”, declaró el coronel Soto.

“Estos señores vienen acá a hacer daño, a secuestrar, a matar, y no podemos permitir. Nosotros tenemos que luchar frontalmente contra estas personas”, sostuvo la autoridad policial.

Finalmente, Soto señaló que el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia policial y precisó que ningún efectivo policial resultó herido durante el enfrentamiento. Asimismo, informó que, según cifras de la Policía, en los últimos operativos se han desarticulado 74 bandas y se han incautado 48 armas de fuego en la provincia de Pisco.

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