En el marco del Día Mundial de Lucha contra el VIH, la Red Asistencial Ica de EsSalud llevó a cabo una Campaña de Salud Integral dirigida a la comunidad de Pisco, con el objetivo de promover la prevención, la detección temprana del VIH y el bienestar físico y mental de la población.

Prevención e información

La jornada, organizada por el CAP Villa Túpac Amaru, se desarrolló en el boulevard del cruce de Pisco, donde se ofrecieron más de 400 atenciones en servicios de medicina general, pruebas rápidas de VIH, planificación familiar y entrega gratuita de preservativos. Además, los participantes pudieron acceder a vacunación contra la influenza, atención psicológica, odontológica y asesoría nutricional.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó la importancia de este tipo de campañas: “Gracias a estas actividades acercamos servicios esenciales como el descarte de VIH, fundamentales para un diagnóstico oportuno. Nuestro lema es ‘Prevención Activa y Detección Inmediata’. Seguiremos trabajando para descentralizar la atención y garantizar que la población de Pisco y de toda la región Ica reciba un cuidado integral de calidad”.

