Un importante operativo ejecutado por agentes policiales del Área de Investigación Criminal de Pisco permitió la captura de Víctor Manuel Velazco Apolaya, alias “Victorino”, y Richard Alejandro Bernaola Peña, conocido como “Viejo”, sindicados por su presunta implicancia en los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

La intervención se realizó en la calle Ramón Aspíllaga, en el marco de acciones orientadas a desarticular organizaciones delictivas que operan en la provincia.

Grave delito

Durante el registro personal, la policía halló en poder de los intervenidos un revólver, dos municiones, un cartucho de dinamita y 44 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), evidencias que fueron incautadas para las diligencias correspondientes.

Asimismo, la policia informó que alias “Victorino” registra antecedentes por homicidio calificado, extorsión y otros delitos, lo que agrava su situación legal frente a las autoridades competentes.

La Región Policial Ica destacó que esta intervención representa un golpe significativo contra la delincuencia organizada en Pisco por lo que intensificaran los operativos de inteligencia y patrullaje para garantizar la seguridad ciudadana.

