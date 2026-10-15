Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ejército permitió la captura de un sujeto conocido con el alias de “Chapo Guzmán” en el sector denominado La Favela, en la provincia de Pisco.

Acción policial

La intervención fue liderada por el coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, jefe de la División de Orden y Seguridad de Pisco. De acuerdo con la información policial, el detenido registraba requisitorias vigentes por los presuntos delitos de robo agravado y receptación agravada.

Durante el procedimiento, el intervenido habría intentado darse a la fuga y opuesto resistencia a los agentes. Además, según el reporte, presentó un Documento Nacional de Identidad (DNI falso) con datos que no corresponderían a su verdadera identidad.

Tras su captura, se indicó que el sujeto sería trasladado al establecimiento penitenciario de Chincha, en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

La intervención forma parte de las acciones policiales desplegadas en Pisco para ubicar a personas con requisitorias pendientes y combatir los delitos contra el patrimonio.

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