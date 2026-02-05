El 03 de febrero, efectivos de la Comisaría PNP Paracas lograron la detención de Felicita Jhasmin Ancocalderón (29), alias “Pepa Pig”, y Kiara Giannina Maldonado Jimeno (27), alias “Pumba”, presuntas integrantes de la banda criminal “Las Rellenitas de Santa Cruz”.

Delito en la zona

De acuerdo a las investigaciones preliminares, las intervenidas habrían engañado a su víctima mediante el cuento del cambio de plan telefónico, logrando que realice transferencias y préstamos a través del aplicativo Yape, para luego vaciar su cuenta bancaria.

Ambas son investigadas por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto, así como por la presunta comisión de delito informático.

