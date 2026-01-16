, en la provincia de Pisco, el 15 de enero, lograron la detención de un menor de 17 años de edad, alias “Negro”; Miguel Ángel Espinoza Campos (19), alias “Maldito”; y Ronaldo Luis Herencia Torres (21), alias “Perrón”, implicados en el delito contra el patrimonio, en agravio de la botica Noelia, ubicado en la calle Ica N° 444 – San Andrés.

Flagrancia del delito

Según información policial, estos peligrosos individuos se desplazaban a bordo de dos vehículos mototaxi y una moto lineal, utilizados como instrumento móvil del delito.

Durante el registro personal, la Policía incautó dos armas de fuego, diecisiete municiones, drogas y otros objetos de interés criminal, además de recuperar tres equipos celulares reportados como robados.

La Policía Nacional del Perú continúa firme en la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado en Pisco.

