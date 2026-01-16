Efectivos de la Comisaría de San Andrés, en la provincia de Pisco, el 15 de enero, lograron la detención de un menor de 17 años de edad, alias “Negro”; Miguel Ángel Espinoza Campos (19), alias “Maldito”; y Ronaldo Luis Herencia Torres (21), alias “Perrón”, implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de la botica Noelia, ubicado en la calle Ica N° 444 – San Andrés.

Flagrancia del delito

Según información policial, estos peligrosos individuos se desplazaban a bordo de dos vehículos mototaxi y una moto lineal, utilizados como instrumento móvil del delito.

Durante el registro personal, la Policía incautó dos armas de fuego, diecisiete municiones, drogas y otros objetos de interés criminal, además de recuperar tres equipos celulares reportados como robados.

La Policía Nacional del Perú continúa firme en la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado en Pisco.

