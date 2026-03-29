En medio de un ambiente festivo y lleno de tradición, el Terminal Pesquero José Olaya en la provincia de Pisco celebró su 28° aniversario, congregando a cientos de personas que llegaron hasta este importante recinto para disfrutar de lo mejor de la gastronomía marina.

Productos frescos

Bajo el lema “Del mar a su plato”, familias, visitantes y comerciantes participaron de las actividades organizadas para conmemorar un año más de funcionamiento de este emblemático espacio dedicado a la comercialización de productos hidrobiológicos.

Durante la jornada, los asistentes pudieron degustar gratuitamente diversos platos preparados a base de pescados y mariscos, destacando el tradicional ceviche, el crujiente chicharrón de pescado y otros potajes representativos de la cocina marina pisqueña.

La actividad permitió resaltar la riqueza del mar peruano y el trabajo de los pescadores y comerciantes que diariamente abastecen de productos frescos a la población.

El evento también estuvo acompañado de un colorido decorado con globos, música y un ambiente de confraternidad que animó a los presentes a sumarse a la celebración.

De esta manera, el Terminal Pesquero José Olaya es punto clave para la actividad pesquera y gastronómica de Pisco, consolidándose como un espacio que une tradición, sabor y desarrollo local.

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