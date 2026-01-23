El Centro del Adulto Mayor (CAM) Villa Túpac, en Pisco, celebró su 32.º aniversario consolidándose como un espacio clave para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en la región.

Calidad de vida

Durante la conmemoración, se destacó la labor del equipo profesional y la resiliencia de los usuarios, quienes participan activamente en talleres y programas orientados a fortalecer los vínculos sociales, la autoestima y la salud emocional de los adultos mayores.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que el centro se ha convertido en un pilar fundamental para brindar bienestar integral a los asegurados, ofreciendo un espacio de encuentro que prioriza la participación activa y la atención a la salud emocional de los mayores.

La celebración incluyó actividades culturales y recreativas, reconociendo tanto la vocación del personal como el entusiasmo de los participantes, quienes han logrado transformar su experiencia de vida gracias a la constante promoción de hábitos saludables y espacios de socialización.

