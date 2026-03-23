Un brutal accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en el distrito de Paracas, luego de que una cisterna colisionara con una motocarga en la autopista que conecta Santa Cruz con Paracas, a la altura del km 5, frente al centro poblado Las Antillas.

Siniestro vial

El impacto dejó la motocarga completamente destrozada y provocó heridas en cuatro personas. Entre los afectados se encuentran la señora Gregoria Teccsi Vda de Quispe de 54 años, sus hijos Kleverson Quispe Teccsi (19) y un menor de 16 años, así como Jesús Oré Pahuara (64). Todos fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica.

El accidente generó gran indignación entre los vecinos de la zona, quienes protestaron, exigiendo que se tomen medidas que eviten futuros siniestros en la transitada carretera nacional.

Las autoridades locales y la Policía Nacional se encuentran investigando las causas del choque, mientras que se hace un llamado a los conductores a extremar precauciones en esta vía, considerada de alto riesgo debido al flujo constante de vehículos pesados.

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