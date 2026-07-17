Un ciudadano de nacionalidad portuguesa fue hallado sin vida en el asentamiento humano Santa Cruz, ubicado en el distrito de Paracas, provincia de Pisco. El cuerpo fue encontrado al interior de una poza de geomembrana, luego de varios días de intensa búsqueda.

Deceso en la zona

La víctima fue identificada como Helder Manuel Tomás Lopes, de 60 años de edad, quien, de acuerdo con la información preliminar, permanecía desaparecido desde el pasado 13 de julio, fecha en la que fue visto por última vez antes de dirigirse a su centro de trabajo.

Según las primeras versiones, el ciudadano portugués residía de manera temporal en la zona por motivos laborales y no contaba con familiares cercanos en el Perú, lo que dificultó las labores para ubicarlo durante los últimos días.

El hallazgo fue reportado en una poza de geomembrana situada en el asentamiento humano Santa Cruz, hasta donde acudieron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades procedieron al levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

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