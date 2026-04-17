Un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida Fermín Tanguis, en la provincia de Pisco, ha generado indignación en la ciudadanía, luego de que el conductor responsable se diera a la fuga tras atropellar a un adulto mayor. La víctima fue identificada como Víctor Baldeón Palacios, quien quedó tendido e inconsciente sobre la vía, sin recibir auxilio por parte del responsable del hecho.

Trasladado de emergencia

De acuerdo con testigos, el adulto mayor fue impactado y arrastrado varios metros por el vehículo, luego de que su pantalón quedara enganchado. El accidente ocurrió en un tramo con escasa iluminación, lo que habría contribuido a la gravedad del suceso. Sin embargo, lo que más ha causado rechazo es la actitud del conductor, quien lejos de detenerse, huyó del lugar dejando a la víctima en total abandono.

Fueron otros transportistas que circulaban por la zona quienes acudieron en ayuda del herido, mientras se solicitaba la presencia de los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia de la Compañía de Bomberos N.º 37 de Pisco llegó al lugar para trasladar a Baldeón Palacios al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó en estado delicado.

Ante esta situación, conductores y vecinos exigieron a las autoridades la inmediata revisión de las cámaras de seguridad para identificar al responsable y proceder con su captura. Asimismo, demandaron mayor control en esta transitada vía, donde, según señalan, los atropellos son constantes, agravados por la falta de iluminación.

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