En una firme defensa de la libertad sexual y los derechos de los menores de edad, el equipo de la Fiscalía Superior Penal de Pisco logró que la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco confirme la sentencia condenatoria de 20 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Yerson David Huaccharaqui Juárez, como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 15 años.

Grave delito

La sustentación del caso en la instancia superior estuvo a cargo del Fiscal Superior, Dr. Orlando Hugo Gómez Oscorima, y la Fiscal Adjunta Superior, Cinthia Irina Trigozo Vásquez, quienes consiguieron que el tribunal desestimara los agravios de la defensa técnica del procesado tras convalidar la solidez de la acusación fiscal.

Asimismo, la resolución judicial fijó S/ 10,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. Del mismo modo, se dispuso la inmediata localización y captura del sentenciado Huaccharaqui Juárez para el cumplimiento de la pena, ordenando el cursado oficial de los oficios a la Policía Nacional del Perú (PNP) para su ubicación, detención e internamiento en el establecimiento penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

De acuerdo con las investigaciones de primera instancia, dirigidas en su momento por la Dra. Fiorella Félix Acosta, Fiscal Provincial Penal de Pisco, se determinó que el delito ocurrió entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de abril de 2023, en una vivienda de la Urb. Santa Claudia, en la provincia de Pisco.

El sentenciado, aprovechándose de la confianza derivada de la relación sentimental que mantenía con la prima de la víctima, invitó a la adolescente al cine; sin embargo, bajo engaños la trasladó a su departamento, lugar donde consumó el abuso sexual.

“Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la legalidad y la protección de los sectores más vulnerables, y exhorta a la población a confiar en la labor estratégica que desarrollan los fiscales en la persecución del delito y el resguardo de la sociedad”, señaló la Fiscalía.

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