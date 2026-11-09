Durante 18 horas consecutivas, la fe y devoción de todo un pueblo se hicieron sentir en las calles del distrito de San Andrés. El Cristo Moreno Señor del Mar, considerado protector espiritual de esta jurisdicción de la provincia de Pisco, culminó con gran éxito su recorrido procesional este domingo 8 de noviembre, en medio de emotivas muestras de fervor religioso y el acompañamiento de numerosos fieles y devotos.

Fe y devoción

La jornada comenzó el sábado 7 de noviembre, a las 7:00 de la noche, cuando la imagen salió al encuentro de su pueblo tras los actos religiosos programados en su honor. A lo largo de su recorrido por las calles sanandresinas, recibió diversos homenajes, altares y expresiones de cariño de familias y vecinos que abrieron sus puertas para rendir tributo a su protector, convirtiendo cada punto de su trayecto en una demostración de fe y tradición.

La culminación del recorrido se produjo ayer domingo 8 de noviembre, a la 1:00 de la tarde, con la entrada triunfal de la sagrada imagen, poniendo fin a una extensa jornada de 18 horas de recorrido procesional. Fueron horas de acompañamiento, oración y manifestaciones de religiosidad popular que reflejaron el profundo arraigo de esta celebración en la población de San Andrés.

Así concluyó una de las expresiones más significativas de la fe católica del distrito, con una feligresía que acompañó al Cristo Moreno Señor del Mar hasta su retorno, renovando su devoción y compromiso con esta tradición religiosa.

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