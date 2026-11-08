En medio de profundas muestras de fe, fervor y devoción, el Cristo Moreno Señor del Mar, protector del distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, viene protagonizando su tradicional recorrido procesional por las calles de esta jurisdicción, congregando a numerosos fieles, devotos y familias que acompañan a la imagen en esta importante manifestación de religiosidad popular.

Fe y devoción

La jornada procesional se inició el sábado 07 de noviembre, luego de desarrollarse la Solemne Bajada Tradicional, la celebración de la Santa Misa y los actos religiosos en honor al santo protector. Desde las 7:00 de la noche, la venerada imagen salió al encuentro de su pueblo, recorriendo las calles del distrito y recibiendo muestras de cariño, oraciones y agradecimiento por parte de la feligresía sanandresina.

Hoy domingo 08 de noviembre, la festividad religiosa llega a su momento culminante con la esperada Entrada Triunfal del Cristo Moreno Señor del Mar, programada para la 1:00 de la tarde, marcando así el término de su recorrido procesional. Los devotos acompañan este último tramo con el corazón lleno de esperanza, renovando sus promesas y expresiones de fe hacia quien consideran su protector espiritual.

La Hermandad Cristo Moreno Señor del Mar invita a toda la feligresía y población en general a sumarse a este significativo momento de fe, acompañando a su sagrada imagen en la culminación de su recorrido por las calles de San Andrés. Una tradición que fortalece la identidad religiosa del distrito y mantiene viva la devoción de generaciones de fieles hacia su amado Cristo Moreno.

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