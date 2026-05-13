Profundo dolor se vivió ayer en la provincia de Pisco durante el último adiós a Deyvis Daniel Herrera Poma, joven deportista pisqueño y miembro del Ejército Peruano que perdió la vida en el trágico accidente de tránsito el 11 de mayo, ocurrido en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador (Lima).

Sepelio de joven

Familiares, amigos y vecinos de Alto El Molino y compañeros de la institución militar acompañaron el cortejo fúnebre en medio de escenas de tristeza y consternación. Deyvis, de apenas 21 años, era recordado como un joven trabajador, apasionado por el deporte del ciclismo y comprometido con su labor al servicio del país.

Como se recuerda, el accidente se registró la madrugada del lunes cuando la combi en la que viajaba impactó violentamente contra la parte posterior de un bus de transporte público, dejando dos fallecidos y varios heridos. Pisco despide a uno de sus jóvenes talentos en medio del dolor de toda una comunidad.

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