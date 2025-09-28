Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un delincuente, usando un casco blanco, roba una motocicleta lineal en plena vía pública. El hecho ocurrió en cuestión de segundos, en la transitada avenida Sáenz Peña, en la ciudad de Pisco.

Delito en la zona

El sujeto, que actuó con total calma y precisión, aprovechó un descuido para llevarse la unidad estacionada sin levantar sospechas. La grabación muestra cómo el ladrón se acerca, manipula rápidamente la moto y huye del lugar sin mayor oposición.

El robo ocurrió a plena luz del día, en una zona con constante movimiento de personas y vehículos, lo que ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes del sector, quienes denuncian la falta de presencia policial y la facilidad con la que ocurren este tipo de delitos.

