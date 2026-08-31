Un nuevo hecho delictivo ha generado preocupación entre vecinos y propietarios de vehículos en el distrito de Paracas (Pisco), luego de que delincuentes sustrajeran las computadoras de dos modernos vehículos estacionados en la avenida San Martín, una de las principales vías de ingreso a esta localidad.

Delito en la zona

El robo ocurrió durante la madrugada del sábado 29 de agosto, aproximadamente a las 3:40 a. m., cuando, según las imágenes de las cámaras de seguridad, varios sujetos llegaron a bordo de un vehículo y se aproximaron a las unidades estacionadas en el exterior.

En cuestión de segundos, los individuos habrían logrado abrir las puertas de los vehículos y sustraer las computadoras. Las cámaras de seguridad captaron parte del accionar de los sujetos y su rápida huida del lugar.

De acuerdo con la información proporcionada, los delincuentes abandonaron rápidamente la zona luego de que se encendieran las luces delanteras de uno de los vehículos. Sin embargo, esto no habría impedido que lograran concretar el robo.

El hecho ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el sector, debido a que el lugar donde se produjo el robo se encuentra a solo una cuadra de una caseta de Serenazgo.

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