Un sujeto ha sido condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. El depravado sexual aprovechando la amistad con la madre de una niña, pudo ingresar a la vivienda, para luego dirigirse a la habitación de la infante y ultrajarla sexualmente. La amenazó con matar a toda su familia si contaba el delito.

Violencia sexual

La Fiscalía Superior Penal de Pisco a cargo de la Dra. Blanca Hernández Almeyda, logró que se confirme la sentencia condenatoria de cadena perpetua contra Carlos Alberto Atarama Quezada, en su calidad de autor del delito de violación de la libertad sexual - violación sexual de menor de edad, en agravio de una menor de 7 años.

La decisión fue ratificada por el Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial Zona Norte de Chincha, que además fijó una reparación civil de S/30 000.00 a favor de la víctima.

Según las investigaciones, se tiene que el sentenciado, mantenía una relación laboral y de amistad con la madre de la menor agraviada, teniendo motivos para frecuentar la vivienda de éstas y en una oportunidad, cuando la menor de 07 años de edad, se encontraba sola, el sujeto ingresó a la vivienda dirigiéndose a la habitación de la menor, donde la ultrajó sexualmente y la amenazó para que no contara nada, caso contrario daría muerte a su mamá, papá y hermanas.

El Ministerio Público, titular de la acción penal, destacó la solidez de los elementos probatorios presentados durante el proceso, los cuales fueron determinantes para que el Poder Judicial ratifique la máxima sanción penal contemplada para este tipo de crímenes, en estricto cumplimiento del Código Penal y la Ley 30076 (Ley que establece la cadena perpetua para el delito de violación de menor de edad).

VIDEO RECOMENDADO