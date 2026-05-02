En un operativo ejecutado tras labores de inteligencia operativa y acciones tácticas, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la desarticulación de la banda criminal denominada “Los Malditos de Habitad”, dedicada al tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, en la provincia de Pisco.

Golpe policial

La intervención se llevó a cabo en el sector Habitad, manzana K, lote 04, en el distrito de San Clemente, donde se procedió a la detención de Jean Lester Milachay Seas (37), alias “Jean”; Flor de María Saravia Lima (39), conocida como “Chata Vieja”; y Jhonatan Joel Crisóstomo Cruzate (36), alias “Joel”, quienes presuntamente integrarían esta organización delictiva.

Durante el operativo, los agentes policiales incautaron aproximadamente 150 “ketes” de pasta básica de cocaína, además de cinco bolsas con droga a granel, una balanza electrónica y diversos objetos vinculados a la actividad ilícita, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde vienen siendo investigados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO