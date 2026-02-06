Un golpe certero contra el crimen organizado se registró en la provincia de Pisco tras la desarticulación de la banda criminal “Los Rufianes Sureños de San Andrés”, organización presuntamente vinculada a delitos de sicariato, homicidio, peligro común y tráfico ilícito de drogas. El operativo permitió la captura de dos de sus integrantes y la incautación de un importante arsenal, lo que confirma el alto nivel de peligrosidad del grupo.

Arsenal de armas y municiones

La intervención policial se llevó a cabo el martes 4 de febrero, alrededor de las 2:00 de la madrugada, en un inmueble ubicado en la calle Las Orquídeas, en la provincia de Pisco. La acción fue el resultado de una prolongada labor de inteligencia que permitió identificar el lugar como punto de reunión y almacenamiento de armas de la organización criminal.

Durante el operativo fueron detenidos en flagrancia George Anderson Yaros Cárdenas (23), conocido como “Bebé”, y Jover Cordero Figueroa (39), alias “Negro”, quienes serían piezas clave dentro de la banda. Según las primeras investigaciones, ambos estarían directamente involucrados en diversos actos violentos registrados en la zona durante las últimas semanas.

Las pesquisas también apuntan a un tercer integrante, James Cordero Figueroa, alias “James”, exinterno del penal de Chincha y con antecedentes por delitos graves, quien logró huir antes de la intervención policial y actualmente es intensamente buscado. Este sujeto sería uno de los principales ejecutores de los crímenes atribuidos a la organización.

La banda estaría implicada en al menos dos homicidios recientes que generaron alarma en la población. Entre ellos, el asesinato de Kesvir Peraza Sánchez (28), ocurrido el 3 de febrero, así como el sicariato de Carlos Luis Gutiérrez Alcántara (53), alias “Burrito”, quien fue ultimado de un disparo en la cabeza mientras se desplazaba en una motocicleta, crimen perpetrado apenas 24 horas antes de la captura de los presuntos responsables.

La peligrosidad de esta banda quedó evidenciada con el impresionante arsenal incautado. En el interior del inmueble se hallaron dos pistolas (Glock y Beretta), más de 280 municiones de diferentes calibres, un chaleco antibalas con placas balísticas, además de una motocicleta y una mototaxi, presuntamente utilizadas para actividades delictivas. Asimismo, se incautaron ocho teléfonos celulares, dinero en efectivo, diversos accesorios para armas de fuego y 43 envoltorios tipo kete con presunta pasta básica de cocaína.

Las autoridades no descartan que esta banda esté involucrada en otros hechos violentos ocurridos en la provincia, por lo que las investigaciones continúan para determinar la totalidad de sus acciones criminales y dar con el paradero del integrante prófugo.

VIDEO RECOMENDADO