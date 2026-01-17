Efectivos de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la Comisaría de San Andrés, lograron el 14 de enero la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Malditos de San Andrés”,

Entre los detenidos se encuentran Abraham Benjamín Moreno Solís de 38 años, alias “El Pelucón”, y Guillermo Jesús Cárdenas Ramírez (23), alias “El Cojo”, quienes serían integrantes de esta organización delictiva.

Grave delito

De acuerdo con la información policial, los intervenidos habrían interceptado a su víctima en las inmediaciones de la avenida Las Américas, descendiendo de un mototaxi de color rojo, con placa de rodaje 6708-AA, para despojarla de la suma de cinco mil soles (S/ 5,000). La rápida acción policial permitió la captura de los presuntos implicados y la continuidad de las diligencias correspondientes.

Ambos detenidos vienen siendo investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, quedando a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional del Perú continuara con las acciones firmes y sostenidas en la lucha frontal contra la delincuencia, en resguardo de la seguridad ciudadana.

