Con una propuesta que, apuesta por la innovación y la alimentación saludable, estudiantes de la I.E. Bandera del Perú presentaron ante el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, su emprendimiento juvenil “Dulcelab”, una propuesta de dulcería elaborada a base de frutas. La iniciativa nace del propio trabajo y creatividad de los escolares, quienes buscan demostrar que el espíritu emprendedor puede desarrollarse desde las aulas.

Oportunidad para el futuro

Uno de los aspectos más innovadores de Dulcelab es su sistema de atención mediante una cartilla con código QR, a través de la cual los clientes podrán conocer las diferentes alternativas disponibles y seleccionar el producto que desean consumir. Esta propuesta viene generando comentarios positivos y siendo aplaudida por la población, que destaca la importancia de promover y reconocer los emprendimientos impulsados por jóvenes estudiantes.

Durante la presentación, los escolares demostraron que la creatividad, la innovación y la visión empresarial pueden convertirse en oportunidades para su futuro.

La Municipalidad Provincial de Pisco destacó esta iniciativa y reafirmó su compromiso de impulsar el talento juvenil, respaldando propuestas que, como “Dulcelab”, promueven el emprendimiento, la alimentación saludable y el desarrollo de nuevas ideas desde temprana edad.

Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO