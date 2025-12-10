La policía de Pisco detuvo a Giomar Anthony Pasache Peña, de 24 años, investigado por presunta extorsión y tráfico ilícito de drogas, durante un operativo ejecutado la tarde del 8 de diciembre.

Grave delito

Según la denuncia, el día anterior (7 de diciembre), alrededor de las 5:00 de la tarde, Pasache Peña habría exigido S/ 15 000 a una mujer a cambio de no atentar contra su vida. Tras recibir la denuncia, los agentes montaron una intervención que permitió su captura.

Durante el operativo, la policía incautó S/ 1 000 en efectivo, un teléfono celular y una bolsa tipo ziploc con una sustancia blanquecina cristalina, presumiblemente clorhidrato de cocaína, por lo que el detenido también es investigado por micro comercialización de drogas.

El sospechoso fue trasladado a la unidad policial especializada, donde permanece bajo custodia mientras se amplían las diligencias. La policía no descarta que el detenido forme parte de una red delictiva dedicada a extorsiones en la zona.

Cabe señalar que, en agosto del 2021, también fue detenido Pasache Peña, cuando se desplazaba en horas de la noche por las intersecciones de la calle Túpac Amaru con la jirón hermanos Ayar (Túpac Amaru Inca –Pisco).

En esa zona los detectives policiales de la Areincri-Pisco lo detuvieron y constataron que presentaba una requisitoria vigente por la comisión del delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico ilícito de drogas - y en su forma de micro comercialización o micro producción de drogas.

