El distrito de Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco, se ha convertido nuevamente en escenario de violencia extrema. En menos de 24 horas, dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos puntos del distrito.

Muertes violentas

Las víctimas han sido identificadas como Juan Miguel Vásquez Valentín, de 43 años, y Orlando Mayuri Cueto, de 23, ambos naturales de Pisco.

El primer ataque ocurrió la tarde del sábado en el sector Vista al Valle, cuando Orlando Mayuri Cueto fue interceptado por sujetos armados mientras se disponía a guardar su vehículo en una cochera. El joven recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Horas más tarde, en la noche, un segundo ataque se registró en la calle Hermanos Ayar. En esta ocasión, Juan Miguel Vásquez Valentín fue atacado a tiros por desconocidos. Gravemente herido, fue llevado al hospital local, donde falleció cerca de las 3 de la madrugada debido a la gravedad de sus heridas.

Estos hechos violentos han encendido las alarmas en toda la provincia de Pisco. Vecinos y dirigentes locales exigen a las autoridades policiales y municipales implementar operativos constantes y reforzar la seguridad.

