Encuentros deportivos

La fecha se abrió con el primer partido masculino, en el que “VID 1” se impuso con autoridad por 5–1 frente a “VID Sanidad”, asegurando así su campeonato con un juego sólido y contundente.

Luego, en un ambiente de camaradería, se disputó un amistoso entre el personal “Administrativos” y “Producción”, encuentro que dejó como ganador al equipo de “Producción”, con un marcador de 3–0.

El cierre de la jornada llegó con el partido final femenino, donde “VID 1” y “VID 2” protagonizaron un duelo muy parejo que culminó 1–1 en tiempo reglamentario. La definición por penales dio la victoria a “VID 1” por 3–1, tras una emocionante tanda en la que ambos equipos dejaron todo en la cancha.

La palabra de clausura estuvo a cargo del Gerente de Operaciones, Luis Rojo, y el Coordinador de Recursos Humanos, Miguel Magallanes, quienes felicitaron a todos los participantes y entregaron los premios a los campeones, subcampeones, así como reconocimientos especiales al mejor goleador, mejor goleadora y a la mejor barra.

