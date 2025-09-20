El estadio municipal Inkarí será este domingo 21 de setiembre el escenario de una jornada clave para la Segunda División de la Liga Distrital de Túpac Amaru Inca, con el desarrollo de la cuarta fecha de la Serie “B”. Los encuentros prometen emoción, intensidad y posibles movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Encuentros deportivos

El partido más destacado enfrentará al líder del grupo, Sport Túpac Amaru, que con 9 puntos buscará consolidarse en la cima frente a Academia Renacer, que suma 3 unidades y necesita con urgencia un resultado positivo para mantenerse en la lucha por la clasificación.

Otro encuentro de alto interés será el que protagonizarán Alianza Pachinga (6 puntos), actual escolta del grupo, frente a San Vicente de Paul, equipo que aún no ha logrado sumar en el torneo y que busca revertir su situación en esta decisiva fecha.

La tabla de posiciones tras las tres primeras jornadas tiene a Sport Túpac Amaru como único puntero con 9 puntos, seguido por Alianza Pachinga (6) y Zaragoza (5), mientras que otros equipos se mantienen al acecho con puntajes estrechos.

Esta cuarta fecha podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo del campeonato, definiendo qué equipos se perfilan como serios candidatos a avanzar en la competencia distrital.

