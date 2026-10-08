Estudiantes de diversas instituciones educativas del distrito de Independencia (Pisco), vienen participando en el Gran Concurso Escolar de Historia, desarrollado en la I.E. N.° 22444 “Dos Palmas”, donde se cumple la fase de evaluación escrita de esta iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento y la valoración de la historia local.

Talento educativo

El certamen tiene como temática “Narra la historia de tu distrito a través de una crónica literaria”, bajo el lema “¡Conoce, escribe y valora nuestra historia!”. La competencia reúne a escolares de los niveles primaria y secundaria, quienes vienen demostrando sus conocimientos, creatividad y capacidad para narrar hechos y acontecimientos vinculados a la historia de Independencia.

La actividad es organizada por la I.E. N.° 22444 “Dos Palmas”, en alianza con la Cámara del Libro y del Lector – Pisco. La ceremonia de premiación y clausura se realizará el 9 de octubre, donde los estudiantes que obtengan los primeros lugares serán reconocidos con tablets, celulares y libros, como incentivo a su esfuerzo y compromiso con la investigación y difusión de la historia de su distrito.

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