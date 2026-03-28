Momentos de preocupación se vivieron en la Institución Educativa María Parado de Bellido del distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, luego de que ocho estudiantes presentaran síntomas de intoxicación y tuvieran que ser trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica.

Intoxicados con perfume

De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría originado cuando uno de los alumnos llevó un perfume al aula, el cual fue olido por varios de sus compañeros. Tras ello, algunos estudiantes comenzaron a presentar malestar, lo que motivó la rápida intervención del personal del colegio y el posterior traslado al centro hospitalario.

Se informó que los afectados son siete alumnas y un alumno, quienes fueron atendidos por el personal médico para evaluar su estado de salud y descartar complicaciones mayores.

Las autoridades correspondientes vienen recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras se espera un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre este incidente registrado en el distrito de San Clemente.

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