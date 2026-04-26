En el marco de la conmemoración por el Día del Desplazado Sanclementino, se alzó un firme llamado para que el Estado garantice una reparación civil justa y digna a las familias que fueron víctimas de la violencia durante los años del conflicto armado interno.

Memoria histórica

Los participantes recordaron que miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al accionar del terrorismo y, en algunos casos, de las propias fuerzas del orden.

Durante la ceremonia, se remarcó que la reparación constituye un derecho fundamental, derivado de las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo.

Asimismo, se subrayaron la necesidad de que el Estado no solo reconozca estos hechos, sino que asuma su responsabilidad en el resarcimiento de los daños tanto patrimoniales como extrapatrimoniales sufridos por las víctimas y sus familias.

Finalmente, los asistentes congregados en la Plaza principal del distrito de San Clemente destacaron la importancia de mantener viva la memoria histórica y de continuar impulsando acciones concretas que permitan alcanzar justicia y reparación para las comunidades afectadas.

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