Una fuerte explosión registrada en una chatarrería del sector Casalla, en la provincia de Pisco, dejó tres personas heridas, entre ellas un teniente del Ejército Peruano y trabajadores del establecimiento. El hecho es investigado por la Policía Nacional debido a la presunta presencia de material explosivo entre objetos vendidos como chatarra.

Gravemente heridos

Según información preliminar, la detonación ocurrió cuando trabajadores del local realizaban labores de corte de piezas metálicas con una amoladora. Entre los objetos habría existido material con restos de pólvora o características similares a proyectiles militares, lo que habría provocado la explosión al entrar en contacto con las chispas generadas por la herramienta.

Los heridos fueron identificados como el teniente del Ejército Gino Salas Navarro (30), quien sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda; Elías Lurita Córdova (18), con fractura expuesta en la misma extremidad; y Virgilio Tocsa Cupe (41), quien resultó con graves lesiones en el tórax y abdomen (fractura).

De acuerdo con versiones recogidas en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde fueron trasladados los heridos, personal militar habría llevado previamente diversos objetos para ser comercializados como chatarra, situación que ahora forma parte de las investigaciones.

“Los del Ejército han ido a ver cuántos misiles quedan allá porque nosotros hemos recogido varios pedazos de esos misiles que han reventado”, declaró una vecina de los heridos.

La mujer agregó que la situación más delicada corresponde al propietario de la chatarrería y a uno de los trabajadores. “El dueño está con la costilla y las tripas afectadas. Él es el que tiene la peor situación. Y el chico también, su pierna está destrozada. Yo la he visto y era algo terrible”, relató.

Por su parte, la pareja de Virgilio Tocsa aseguró que el material fue llevado por personal militar para su venta como chatarra. “Vinieron unos del Ejército a vendernos unas cosas grandes, como bombas o misiles, no sé exactamente qué eran. Parecían unas latas grandes”, manifestó.

Según explicó, los trabajadores no sospechaban que el material representara un peligro. “Como algunos tenían algo parecido a arena adentro, mi pareja estaba cortando para vaciarlos. Pensábamos que era arena, no imaginábamos otra cosa. Él estaba cortando con la amoladora y otro trabajador sostenía la pieza. En ese momento explotó”, contó.

EL DATO: Las investigaciones buscan determinar si el material entregado a la chatarrería correspondía a municiones, proyectiles u otros elementos de uso militar que debieron ser destruidos o manipulados bajo estrictos protocolos de seguridad.

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