Una fuerte explosión registrada la noche del sábado 20 de junio en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reportaron el incidente ocurrido en el sector del barrio La Esperanza.

Temor de familias

El estallido se habría producido cerca de la institución educativa Carlos Medrano Vásquez. La detonación fue percibida en diversos sectores del distrito, causando alarma entre la población debido a la intensidad del ruido.

Imágenes de una cámara de seguridad de la zona captaron a un sujeto vestido con ropa oscura que presuntamente sería el responsable de activar el artefacto explosivo antes de la detonación.

Tras el incidente, los habitantes del sector expresaron su preocupación por la seguridad en la zona y solicitaron una pronta intervención policial para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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