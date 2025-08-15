Durante la noche los vecinos colindantes a la comisaría del distrito de Túpac Amaru Inca informaron a medios digitales de un presunto maltrato a una detenida publicando el video proporcionado y se escucha a una mujer pedir auxilio y además los vecinos señalaron que no podían dormir por la preocupación que les generaba los gritos. Sin embargo, se trataba de una caso de violencia familiar mutua.

Violencia familiar

Ante tal denuncia pública y en busca de la verdad de los hechos se acudió a la comisaría tupacamarina que está a cargo del comisario Ricardo Mayorga, e informó que se trataba de una familia detenida por violencia familiar mutua, de acuerdo al parte policial los detenidos fueron Cintya Guadalupe Matos Moquillaza de 40 años, Matías Farfán Ancajima de 36 años, Louciana Fernanda Rivera Matos de 20 años y Yesabela Cintya Canales Matos de 26 años.

Los cuales quedaron en calidad de detenidos en la dependencia policial y mientras reflexionan en unas horas quedarían en libertad y ya depende de los implicados en la detención si van a la vía judicial ante el altercado familiar que tuvieron.

Brevemente el comisario PNP Ricardo Mayorga informó que “en la comisaría en la que está a cargo se respeta estrictamente los derechos constitucionales de los detenidos sea cual sea la causa de la detención” y que siempre están prestos a brindar seguridad a la ciudadanía.

