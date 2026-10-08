La crisis por la falta de agua potable continúa generando indignación entre los pobladores del distrito de Independencia (Pisco), donde diversos sectores permanecen afectados por las deficiencias en el suministro del vital elemento.

Zonas como Cabeza de Toro, Fermín Tangüis, Toma de León y el Cercado de Independencia, entre otras, vienen soportando un prolongado desabastecimiento que afecta directamente las actividades básicas de las familias

Problemática por el agua

Según los vecinos, en algunos sectores la falta de agua potable se prolonga por más de un mes, situación que atribuyen a problemas registrados en la infraestructura del sistema de abastecimiento. En el caso de Cabeza de Toro, los moradores denuncian la rotura de una tubería matriz ubicada en la curva del L-2, sin que hasta el momento se haya concretado una solución definitiva. El problema, aseguran, viene afectando a más de dos mil familias

Ante esta situación, recordamos que un grupo de moradores llegaron hasta los exteriores de la Municipalidad Distrital de Independencia para expresar su malestar y exigir al alcalde Éric Gamarra Pajuelo una respuesta inmediata. Los vecinos demandaron la implementación de un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento mediante cisternas, así como la reparación definitiva de la infraestructura que permita restablecer el servicio de manera permanente.

La preocupación de los pobladores ha llegado al punto de solicitar la intervención del Ministerio Público y de la Fiscalía de Prevención del Delito, a fin de que se determine si las autoridades municipales vienen cumpliendo con sus responsabilidades frente a una problemática que afecta un servicio esencial. Los vecinos sostienen que no quieren soluciones temporales, sino una respuesta concreta.

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