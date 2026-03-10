Una situación de preocupación se vive en la provincia de Pisco debido al incremento del precio de los combustibles en diversos grifos, lo que viene generando largas colas de conductores que buscan abastecerse antes de nuevos reajustes. La incertidumbre por el alza ha provocado que decenas de vehículos se concentren en los establecimientos que aún mantienen precios relativamente más bajos.

Crisis por el GNV

Así se vienen registrando filas en algunos de los principales grifos de la ciudad, especialmente en aquellos ubicados en la avenida Fermín Tangüis y en la avenida Las Américas, donde se observan cientos de vehículos esperando su turno para cargar gasolina o GLP. Muchos conductores permanecen largas horas en espera ante el temor de que los precios continúen incrementándose.

Asimismo, transportistas informaron que también se viene registrando desabastecimiento de GNV en algunos grifos, donde, según refieren, solo se estaría permitiendo el abastecimiento de un galón por vehículo, equivalente a aproximadamente 10 soles, lo que dificulta el trabajo diario de quienes dependen del combustible para operar.

Frente a este escenario, no se descarta que, en las próximas horas, e incluso para los siguientes días, se anuncien aumentos en las tarifas de transporte público.

En el caso de los mototaxis, conductores señalaron que, si antes una carrera tenía un costo promedio de 3 soles, ahora el precio se incrementaría a 4 soles, debido al alza del combustible. En algunos establecimientos, como en el sector de Casalla, el precio del GLP ya se viene ofreciendo hasta en 9.50 soles, generando preocupación entre transportistas y usuarios.

VIDEO RECOMENDADO