Un lamentable hecho de sangre en Pisco. La tarde de ayer, vecinos del asentamiento humano Eddy García, en el distrito de San Clemente (Pisco), alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida al interior de una obra de construcción. Al llegar al lugar, efectivos policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre que presentaría varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Muerte violenta

La víctima fue identificada preliminarmente como Manuel Rodríguez Arqueño, padre de familia y vecino de la zona. El fallecido vestía un pantalón jean, sandalias azules y una chompa marrón con capucha. Además, trascendió que sería conocido con el apelativo de “El Nero”.

Según versiones preliminares, este crimen estaría presuntamente relacionado a temas vinculados a obras de construcción; sin embargo, esta hipótesis aún es materia de investigación por parte de las autoridades policiales.

Con presencia de representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú, se realizó el levantamiento del cadáver mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de este violento hecho y dar con los responsables. El crimen ha causado conmoción entre familiares, vecinos y amigos de la víctima, quienes no salen de su asombro por lo ocurrido.

Vecinos del sector expresaron además su temor y preocupación por la creciente inseguridad que se vive en San Clemente, considerado por muchos como uno de los distritos más inseguros de la provincia de Pisco.

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