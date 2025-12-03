Ayer por la tarde en la playa La Joya, del distrito de San Clemente, fue hallado muerto el taxista Elvis García Huamán, quien había sido reportado como desaparecido el 1 de diciembre, junto a su unidad móvil. El cuerpo presentaba impactos de bala y signos de tortura.

Triste desenlace

Preocupación y desconcierto ha generado el hallazgo de Elvis García Huamán, conductor de la empresa de servicio de colectivos “Los Cariñosos de la Ruta”, quien fue visto por última vez el lunes 1 de diciembre de 2025 alrededor de las 7:20 p.m. mientras se dirigía hacia Pisco, a la altura del sector Bellavista, en la doble vía. Desde ese momento, sus familiares no habían logrado establecer contacto con él.

Según relataron amigos cercanos, el teléfono de García Huamán habría recibido mensajes de WhatsApp hasta pasada la medianoche, hecho que aumentó la preocupación, pues no se obtuvo respuesta alguna. Desde tempranas horas de ayer, familiares, compañeros de trabajo y vecinos iniciaron una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Durante la mañana, se logró primero ubicar el vehículo que conducía: una camioneta Toyota Rush, de placa BRW-158, color gris/marrón, hallada en el centro poblado Bellavista. A un costado de la unidad se encontraron unas zapatillas negras, lo que motivó a sus compañeros a recorrer la zona contigua con la esperanza de encontrar alguna pista adicional.

Es así, que ayer en la tarde, unos compañeros de trabajo reportaron el hallazgo de un cuerpo boca abajo en la playa La Joya, del distrito de San Clemente, que corresponde al taxista reportado como desaparecido Elvis García Huamán. La familia exige una exhaustiva investigación.

VIDEO RECOMENDADO