Lo que inició como una alerta de desaparición terminó en una trágica confirmación. El taxista Deyvis Alexander Malpartida Laupa, de la provincia de Pisco, fue encontrado sin vida en una zona agrícola del distrito de San Andrés, dos días después de que su familia reportara su desaparición.

Habría sido asesinado

Malpartida Laupa fue visto por última vez la noche del sábado 22 de noviembre, alrededor de las 9:15 p. m., cuando retornaba a Pisco luego de haber realizado un servicio de taxi en la provincia de Chincha. Desde entonces no llegó a su vivienda, lo que generó alarma inmediata entre sus familiares.

El vehículo del taxista fue hallado esa misma noche cerca del óvalo de ingreso a la Urbanización Fonavi, en el distrito de San Clemente. Dentro del auto, encontraron una zapatilla sin pasadores y gotas de sangre en el asiento, indicios que reforzaron la hipótesis de un posible hecho violento.

En los días posteriores, la familia de Malpartida inició una búsqueda por distintas zonas de la provincia, incluyendo Caucato, Leticia y Boca del Río, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero.

La tarde de ayer, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo en el sector de Campoverde, también conocido como Vista al Mar, en una zona descampada utilizada para cultivos, perteneciente al distrito de San Andrés.

Al llegar al lugar, se confirmó que se trataba de Deyvis Alexander Malpartida Laupa. El cuerpo presentaba signos de violencia, según información preliminar, le faltaba una oreja y presentaba desgarro del cuero cabelludo y otras lesiones.

Hasta la zona acudieron familiares del taxista, así como personal de Criminalística y un fiscal del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones correspondientes.

