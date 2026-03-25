Un adulto mayor fue hallado sin vida entre unos matorrales del sector de Santa Rosa, en el distrito de Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco, luego de que pobladores de la zona alertaran a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en un área descampada. El macabro hallazgo generó preocupación entre los vecinos, quienes acudieron al lugar tras percatarse de la presencia de una persona tendida entre la vegetación.

Hallaron el cuerpo

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se constituyeron en la zona para acordonar el área y realizar las primeras diligencias. El cuerpo corresponde a una persona de la tercera edad que, hasta el momento, no ha sido identificada, por lo que permanece en calidad de NN mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

En los alrededores del lugar donde fue encontrado el cadáver se halló una gran cantidad de botellas de licor, situación que viene siendo evaluada por las autoridades como parte de las indagaciones preliminares. Hasta el cierre de esta información, el cuerpo llevado conforme a ley por los representantes del Ministerio Público para proceder con la identificación y posibles causa de su muerte.

El hecho ha generado reflexión entre los pobladores de la zona, quienes consideran que este caso evidencia la situación de abandono en la que viven muchos adultos mayores en la provincia de Pisco. Vecinos señalan que, a pesar de ser una problemática visible, no existe una intervención oportuna del Estado para atender a esta población vulnerable que, en muchos casos, vive en condiciones precarias y sin asistencia médica ni de alimentación.

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