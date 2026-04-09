Un trágico suceso ocurrió la tarde de ayer en la playa Punta Arquillo, ubicada en el distrito de Paracas, donde fue encontrado sin vida el pescador Elvis “Vaca” Contreras Ramos, vecino del distrito de Túpac Amaru Inca.

Conmoción en la zona

Según información preliminar de fuentes cercanas, el hecho se habría producido al momento que Contreras Ramos bajaba a la playa con la ayuda de una soga, cayendo su cuerpo por el acantilado, luego sufrió ahogamiento.

Hasta el lugar se desplazaron integrantes de la Compañía de Bomberos, quienes confirmaron el fallecimiento y realizaron las acciones necesarias para el rescate del cuerpo.

Las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente. La comunidad local expresó su pesar por la pérdida de Contreras Ramos, conocido por su trayectoria en la pesca artesanal de la zona.

Se exhortó a los pescadores y visitantes de la playa a extremar precauciones al realizar actividades en el litoral, especialmente en áreas con corrientes fuertes o condiciones marítimas adversas.

VIDEO RECOMENDADO



