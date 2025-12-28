La inseguridad ciudadana continúa golpeando con fuerza al centro de la ciudad de Pisco, donde un nuevo hecho de violencia armada volvió a encender las alarmas entre los vecinos. La noche del último viernes, aproximadamente a las 9:00 p. m., se registró una balacera en la intersección de las calles San Miguel con Cieneguilla, una zona concurrida y considerada céntrica. El ataque dejó un herido de bala.

Feroz balacera

Producto de este ataque armado resultó herido el ciudadano Luis César Trillo Martínez, quien recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo con la información preliminar, uno de los disparos le rozó la mandíbula, mientras que el segundo impactó en el antebrazo derecho, generando momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el violento suceso, personal de la Compañía de Bomberos de Pisco acudió para auxiliar al herido, brindándole los primeros auxilios en el lugar antes de trasladarlo de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Fuentes médicas confirmaron que su estado de salud es estable y permanece bajo observación.

Este nuevo episodio de violencia se suma a una preocupante serie de balaceras registradas en las últimas semanas en diferentes puntos de la ciudad, evidenciando un escenario de creciente criminalidad. Vecinos de la zona expresaron su indignación y temor, señalando que estos hechos vienen provocando una profunda zozobra en la población.

La ciudadanía manifiesta que existe un miedo constante a salir a las calles, incluso en horarios nocturnos y en zonas céntricas, debido a la presencia de personas armadas que circulan sin control. “Nadie está libre de convertirse en una víctima”, señalaron algunos vecinos, quienes exigen con urgencia mayor presencia policial, patrullaje permanente y acciones firmes de las autoridades para devolver la tranquilidad y seguridad a las calles de Pisco.

