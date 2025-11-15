Un estremecedor hecho de violencia sacudió la noche del 13 de noviembre el centro de Pisco, donde un presunto intento de asalto derivó en un tiroteo que dejó gravemente herido a Luis Jair Díaz Luna (27). La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital EsSalud Pisco por peatones a bordo de una mototaxi, presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Fuentes médicas confirmaron que su estado es crítico, diagnosticando trauma torácico penetrante con hemotórax derecho, trauma abdominal penetrante y trauma pélvico con perforación de vejiga, manteniéndose hemodinámicamente inestable y con pronóstico reservado.

Ataque criminal

El ataque ocurrió en la calle Arequipa ubicada en la plazuela Belén, donde Díaz Luna se encontraba acompañado de su pareja. Según la información preliminar recabada por los primeros policías al llegar al lugar, ambos habrían sido interceptados por un sujeto desconocido que vestía una polera ploma.

El individuo inició un forcejeo con la mujer, generando minutos de tensión que rápidamente escalaron en violencia. Testigos señalaron que el atacante sacó un arma y abrió fuego en reiteradas oportunidades contra Díaz Luna, impactándolo en diversas partes del cuerpo antes de huir velozmente hacia el oeste.

El hecho provocó alarma entre los vecinos de la zona, quienes advierten sobre el incremento de actos delictivos incluso en áreas céntricas de la ciudad. Personal policial llegó al lugar para iniciar las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

En la zona existen varias cámaras de videovigilancia, tanto municipales como de comercios, las cuales serán revisadas para identificar al atacante y determinar las circunstancias exactas del forcejeo previo al tiroteo.

