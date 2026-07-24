La Institución Educativa “Bandera del Perú” de Pisco volvió a dejar en alto el nombre de la provincia al consagrarse campeona de la categoría “B” de vóley femenino en la etapa provincial de los Juegos Deportivos Escolares y Paradeportivos (JEDPA) 2026, asegurando su clasificación a la etapa regional. El logro es el resultado del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo demostrado por las estudiantes a lo largo del campeonato.

Disciplina deportiva

La destacada campaña del conjunto banderino refleja el compromiso de sus deportistas, cuerpo técnico y comunidad educativa, quienes celebraron con entusiasmo este importante triunfo. La clasificación representa un nuevo reto para las jóvenes voleibolistas, que buscarán mantener el alto nivel competitivo y representar con orgullo a la provincia de Pisco en la siguiente fase del certamen.

Entre las figuras del equipo sobresale nítidamente Angeli Génesis Franco Olaguibel, reconocida campeona nacional de atletismo, quien vuelve a demostrar su talento y versatilidad al contribuir al éxito de su institución también en el vóley. Su destacada participación demuestra su potencial del deporte escolar en Pisco y constituye un ejemplo de dedicación, perseverancia y excelencia para las nuevas generaciones de deportistas.

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